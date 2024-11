Ragusa, inaugurata la mostra di “Salvatore Ferma”

Cultura

Ha avuto un ottimo riscontro in termini di presenze l’inaugurazione della mostra “Salvatore Ferma, pittore segreto” avvenuta sabato scorso presso la Sala Borsa della Camera di Commercio di Ragusa. A tagliare il nastro, la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, madrina della manifestazione, che si è spesa in prima persona affinché il progetto si realizzasse. Intervenuto anche il sindaco, Peppe Cassì, il direttore generale del Libero consorzio comunale di Ragusa, Nitto Rosso, oltre alla famiglia dell’artista e naturalmente tutti coloro che hanno permesso l’allestimento, a partire dal coordinatore Biagio Battaglia e dal curatore Andrea Guastella. Salvatore Ferma, così, “torna” idealmente nella sua Ragusa, dopo la morte avvenuta a Roma, città di adozione, con un’esposizione unica e inedita che ha suscitato gli apprezzamenti dei tantissimi che già nella prima giornata hanno visitato la mostra stessa.