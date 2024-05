Ragusa, inaugurata la rassegna di libri “Colture culturali”

Società

Si propone di coniugare la bellezza della letteratura con il fascino della storia e della cultura contadina. E' ospitata al castello di Donnafugata

Il Donnafugata Farmuseum, museo del prodotto contadino situato nel suggestivo Castello di Donnafugata, ha aperto le sue porte alla prima edizione di “Colture Culturali”, la rassegna di libri che coniuga la bellezza della letteratura con il fascino della storia e della cultura contadina. Il primo appuntamento della rassegna ha visto la partecipazione di un folto pubblico desideroso di immergersi nell’affascinante mondo delle masserie e della cultura contadina. Il professor Francesco Licitra ha tenuto una relazione avvincente, svelando aspetti e dettagli della nascita delle masserie, della divisione dei terreni con i muretti a secco e dello strumento dell’enfiteusi. A rendere ancora più suggestivo l’evento, l’attore Benedetto Guardiano ha interpretato brani tratti dal libro “Massari e Massarie” di Raffaele Antoci e Nino Cirnigliaro, regalando al pubblico un’esperienza multisensoriale di grande impatto emotivo. L’incontro è stato curato da Anna Ottaviano e Caterina Cellotti.

La scelta del nome “Colture Culturali” per questa rassegna non è casuale: si tratta di un chiaro riferimento alla mission del museo del prodotto contadino, che si propone di “seminare” cultura attraverso la valorizzazione delle tradizioni e delle testimonianze storiche legate al mondo agricolo. Con questa iniziativa, il museo si apre agli eventi di ogni tipo, offrendo agli ospiti un’esperienza culturale completa e coinvolgente.