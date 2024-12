Ragusa, inaugurata la terza edizione del Villaggio del gusto

Società

L'appuntamento si tiene nel cuore del centro storico cittadino

Con una serata ricca di entusiasmo e partecipazione, ieri è stata inaugurata la terza edizione del Villaggio del Gusto nel cuore del centro storico di Ragusa, lungo via Roma. L’evento, promosso da Slow Food Sicilia e Slow Food Ragusa con il sostegno del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale e di numerosi sponsor privati, ha preso il via con una cerimonia d’apertura alla presenza di autorità locali e rappresentanti delle associazioni organizzatrici.

Con un programma articolato tra sapori, artigianato, musica e cultura, il Villaggio del Gusto rilancia l’attenzione sul centro storico di Ragusa. L’evento, che si svolge tutti i giorni e che si protrarrà fino al 29 dicembre, offrirà un’immersione nelle tradizioni enogastronomiche e artigianali della Sicilia, con un programma ricco di laboratori del gusto, spettacoli e attività pensate per grandi e piccoli. Il presidente di Slow Food Sicilia, Fabio Di Francesco e la consigliera nazionale Slow Food, Lina Lauria, hanno evidenziato come questa edizione rappresenti un’evoluzione significativa, grazie all’integrazione tra sapori e artigianato: “Il Villaggio del Gusto è un ponte tra passato e futuro, che celebra le nostre radici e guarda con innovazione alla valorizzazione delle tradizioni siciliane”. Il weekend di apertura è particolarmente intenso e ricco di appuntamenti. Oggi, sabato, i visitatori potranno immergersi in un viaggio multisensoriale che inizia alle 18:00 con un incontro con l’Associazione “Angeli in moto” Odv, che presenterà i propri progetti sociali, sottolineando il valore della solidarietà durante il periodo natalizio. Alle 19:00, la poesia si fonde con la natura grazie all’evento “Viaggio tra natura e versi”, a cura di Giovanni Maltese, che promette di incantare il pubblico con una celebrazione della bellezza della Sicilia attraverso parole e immagini. La serata prosegue alle 19:45 con un laboratorio del gusto interamente dedicato alle birre artigianali iblee e al miele siciliano, presso la Casa Slow Food Sicilia.

Sarà un’esperienza unica per scoprire come questi prodotti, emblema del territorio, possano combinarsi in modo sorprendente. Ad accompagnare la serata sarà un dj set organizzato dal Centro Commerciale Naturale I Tre Ponti, che porterà un tocco di vivacità musicale nel cuore della città. Domenica, il Villaggio si animerà sin dal mattino con spettacoli itineranti di zampogne e tamburelli, che porteranno la magia della tradizione natalizia per le vie del centro storico. Nel pomeriggio, alle 18:00, ci sarà un momento dedicato alla sensibilizzazione sui temi della prevenzione grazie all’incontro con l’Associazione LILT Ragusa. Alle 19:00, Giovanni Maltese tornerà protagonista con un laboratorio del gusto focalizzato sulle erbe amare edibili, un viaggio nei sapori antichi e dimenticati della cucina siciliana. A chiudere il weekend, alle 20:00, sarà una degustazione di macallè – tipici dolci siciliani – organizzata dall’Accademia Italiana della Cucina in collaborazione con il Caffè Mokambo. Un’occasione imperdibile per scoprire l’autenticità di una tradizione dolciaria che racconta la storia del territorio.