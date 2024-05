Ragusa, inaugurato il nuovo parco urbano in centro

Attualità

Sorge al posto dell'ex scalo merci ed è dotato anche di un'area fitness

“È rimasto un binario, a memoria della storia di questo luogo; è rimasto l’antico palazzone ferroviario, che diventerà uno spazio commerciale a disposizione di attività private tramite il bando già pubblicato. Ma cemento, pietrisco e ferro di quella che era un’area brulla, hanno lasciato spazio al verde”.

Così il sindaco Peppe Cassì nel descrivere il parco urbano in centro che è stato inaugurato questa mattina alla presenza dei massimi rappresentanti delle istituzioni.

“Se una parte dell’ex scalo merci – ancora il sindaco – sta diventando la nuova stazione dei bus, il luogo in pieno Centro, confortevole e moderno in cui arriveranno flussi turistici e non; un’altra parte è già diventata giardino. Un nuovo polmone verde che unisce quartieri finora separati e lo fa con carrubi, ulivi, lecci, washingtonie, jacarande, ligustro, laergestroemia, come da progetto finanziato dal Ministero della Transizione ecologica nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”.

Un’azienda privata curerà il verde, un’altra ha donato le attrezzature per il fitness. L’area sarà video sorvegliata. Venite qui a prendere il sole di giorno (in attesa che gli alberi crescano ancora un po’) o il fresco alla sera, venite qui per una passeggiata o per allenarvi”.