Ragusa, inaugurato il parco urbano Alessandro Licitra

Attualità

E' situato in via Australia alla periferia della città

Inaugurato un nuovo parco urbano a Ragusa. Sorge in periferia, in via Australia. E’ stato realizzato interamente e finanziato da imprese e cittadini sebbene si trovi in un terreno di proprietà comunale. Il Comune ha fornito, inoltre, le opere di urbanizzazione e gli allacci alla rete idrica ed elettrica. I cittadini del quartiere e alcune imprese, tra cui eVision, hanno attuato i lavori, piantumato gli alberi, realizzato le panchine, i giochi per bambini, l’area fitness, la cartellonistica, recinzioni e vialetti. L’iniziativa è stata promossa da Giovanni Moltisanti mentre i residenti hanno collaborato e alcune aziende hanno donato i materiali. L’intitolazione in memoria di Alessandro Licitra, un giovane venuto a mancare prematuramente qualche anno fa.