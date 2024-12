Ragusa, inaugurato il presepe dell’Anffas onlus

Società

Un momento speciale per una tappa fondamentale del percorso annuale portato avanti dai ragazzi dell'associazione

La tradizione vince sempre. Parola dei ragazzi dell’Anffas onlus Ragusa che hanno animato la consueta celebrazione eucaristica del periodo di Natale che, come accade usualmente, si è tenuta nella parrocchia di San Paolo apostolo. A questa, poi, ha fatto seguito la immancabile cerimonia d’inaugurazione del presepe che, realizzato nella sede di via Eugenio Criscione Lupis, rappresenta per i ragazzi dell’Anffas una tappa fondamentale del percorso annuale, in cui, oltre a sperimentare la loro inventiva e la loro creatività manuale, riescono a mettere dentro tutta la passione e l’attenzione per un elemento sacro quale quello della Natività destinato a essere un punto di riferimento per tutto il periodo delle festività natalizie. Durante la celebrazione eucaristica, altresì, il coro dell’Anffas onlus Ragusa si è reso protagonista, con i propri canti, della funzione religiosa e della capacità di mettere in rilievo tutto il lavoro preparatorio che è stato svolto con passione e dedizione da parte dei vari componenti del gruppo. A rendere più speciale questo momento il fatto che a presiedere la funzione religiosa e a tagliare il nastro inaugurale del presepe sia stato il vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Sebastiano Asta.