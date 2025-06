Ragusa, incendio a Randello. Un intero vivaio in cenere

Attualità

Raggiunta anche un'azienda che produce ortaggi, ma i danni sono stati limitati dai vigili del fuoco

Un intero vivaio di piante ornamentali è stato avvolto dalle fiamme e ridotto in cenere nella zona di Randello. Il fuoco ha successivamente raggiunto anche un’azienda che produce ortaggi, ma in questo caso i danni sono stati limitati dall’intervento dei vigili del fuoco, impegnati su più fronti nella giornata di venerdì. La nube nera (nella foto Assenza) che si è levata in cielo è stata visibile per chilometri. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

