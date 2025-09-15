Ragusa, incendio al nuovo McDonald’s in via La Pira

Cronaca

Danneggiati arredi e parti di controsoffitti. Sul posto vigili del fuoco e polizia di Stato

Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute, alle 5 circa di stamattina, per un incendio sviluppatosi all’interno del nuovo Mcdonald’s, di prossima apertura, in via la Pira a Ragusa. I vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno evitato il propagarsi dell’incendio all’intera struttura, comunque sono rimasti danneggiati parti di controsoffitti e arredi. Sul posto polizia di Stato. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

