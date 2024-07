Ragusa, incendio di un’auto a Ibla: rimesso in libertà uno degli imputati ma non potrà risiedere in città

Cronaca

I fatti risalgono al 17 luglio dello scorso anno

Il giudice unico del Tribunale, Francesco Paolo Pitarresi, ha fissato per il 19 ottobre l’udienza per sentire il perito trascrittore nel processo per il terzo imputato dell’incendio avvenuto a Ragusa Ibla che ha interessato un’auto Opel Meriva (nella foto) alimentata al Gpl, il 17 luglio dell’anno scorso. Si tratta di un ragusano di 28 anni, ieri rimesso in libertà su istanza dell’avvocato difensore Enrico Platania. All’uomo è stato imposto soltanto il divieto di residenza a Ragusa.