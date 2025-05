Ragusa, incendio in un capannone della zona industriale

Cronaca

Rogo complesso da domare. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco

Un incendio di vastissime dimensioni si è registrato nella tarda mattinata di oggi all’interno di un capannone sito nella fase 3 della zona industriale di Ragusa. In poco tempo le fiamme si sono propagate creando non poca preoccupazione anche per i lavoratori delle aziende limitrofe. Sul posto sono intervenute 3 squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa tuttora impegnate per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ancora ignote le cause dell’incendio che interessano un capannone adibito alla lavorazione di carta e cartone.

