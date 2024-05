Ragusa, incendio in un’abitazione in via Archimede. Donna costretta a trascorrere la notte fuori casa

Cronaca

Le fiamme si sono sprigionate da un cumulo di spazzatura all'interno di un cavedio in comune con altri appartamenti

Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle 22,30, in un edificio di via Archimede a Ragusa, nei pressi dello stadio ex Enal. Le fiamme hanno interessato un cumulo di spazzatura all’interno di un cavedio in comune con altri appartamenti. Il fumo ha annerito il prospetto ed il calore sprigionatosi dalle fiamme ha danneggiato le tapparelle di un appartamento ed annerito il vano cucina della casa abitata da una donna.

Per fortuna quest’ultima, soccorsa dal 118, non ha subito alcuna conseguenza, ma ha dovuto passare la notte fuori casa in un alloggio temporaneo messo a disposizione dal Comune.

