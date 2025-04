Ragusa, incendio in via Natalelli

Cronaca

In fiamme un'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco. Non si hanno notizie di feriti

Incendio in via Natalelli, quasi di fronte al Palagiustizia. Le fiamme hanno interessato il piano di un’abitazione. Si è sentito un forte boato, si presume che sia crollata una parte importante di un vecchio edificio. Da appurare le cause del rogo. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che stanno cercando di mettere in sicurezza il sito. Non si hanno notizie di persone ferite anche perché sembra che l’edificio fosse disabitato. L’ operato dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme che interessavano solo il piano mansardato e sottotetto della struttura evitando la propagazione delle fiamme alle abitazioni adiacenti. I vigili urbani hanno provveduto a chiudere la strada per facilitare le operazioni di spegnimento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA