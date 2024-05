Ragusa, inchiesta residenze fittizie per migranti: gli indagati scelgono di non rispondere

Cronaca

Questa mattina gli interrogatori in Tribunale

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i sei indagati destinatari delle ordinanze emesse dal gip del Tribunale, Ivano Infarinato, nell’ambito delle sospette residenze fittizie di extracomunitari ottenute a fronte del pagamento di ingenti somme di danaro. A difenderli gli avvocati Emilio Cintolo, Fabrizio Cavallo e Marco Comitini.Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile della polizia di Ragusa c’era un gruppo di persone – accusato a vario titolo di favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza sul territorio nazionale di soggetti extracomunitari – che offriva agli stranieri, prevalentemente di nazionalità tunisina, tredici abitazioni nel centro storico della città da utilizzare al solo scopo di fare ottenere loro la residenza anagrafica, fondamentale per la presentazione delle istanze di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o anche di ricongiungimento familiare.Secondo l’accusa, per mettere a segno il disegno criminoso, il gruppo si avvaleva di due dipendenti comunali incaricati della verifica delle nuove residenze. E’ stato il pubblico ministero Silvia Giarrizzo a chiedere le misure cautelari dopo le indagini degli agenti della Mobile.

