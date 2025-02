Ragusa, incidente all’uscita della città sulla strada per il mare. Auto si ribalta

Cronaca

In arrivo due autoambulanze. Ci sono feriti

Grave incidente stradale sulla Sp 25 Ragusa mare all’uscita della città capoluogo degli iblei. In direzione Ragusa, un’auto, una Fiat Punto, ha perso il controllo e si è completamente ribaltata. Coinvolta anche un’altra auto, un’Alfa Romeo. Ci sono feriti, ma non in maniera grave. Arrivate due autoambulanze. Sul posto le forze dell’ordine, polizia stradale e vigili del fuoco. Traffico rallentato (foto Franco Assenza).