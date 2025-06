Ragusa, incidente autonomo nella notte in via Archimede: auto si ribalta

Cronaca

Ferite lievi per il conducente

Incidente autonomo nella notte in via Archimede, nei pressi dell’ex bar Ambassador, poco distante dalla chiesa Sacra Famiglia. Un’auto, per cause in via di accertamento, ha sbandato sino a ribaltarsi su un fianco. Il conducente non ha riportato gravi ferite. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi e per la gestione della viabilità.

