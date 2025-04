Ragusa, incidente in contrada Pizzillo. Scontro tra un’autovettura e un autocarro

Cronaca

Due i feriti, ma non sono gravi

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 14,30, in contrada Pizzillo, lungo la vecchia strada che collega Playa Grande a Ragusa. L’impatto ha coinvolto un’autovettura e un autocarro. I conducenti di entrambi i mezzi coinvolti nello scontro hanno riportato ferite che non destano preoccupazioni anche se è stato necessario il loro trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute prontamente due ambulanze del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa e la polizia di Stato per i rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia per il tempo necessario dei soccorsi e della rimozione dei mezzi incidentati. In corso la ricostruzione esatta del sinistro.

