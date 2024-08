Ragusa, incidente in via Fieramosca

Cronaca

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per fare uscire il 77enne guidatore dall'auto

Alle 15,32, oggi pomeriggio, una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Ettore Fieramosca per un incidente autonomo. Sebbene il conducente settantasettenne non fosse incastrato, per tirarlo fuori dall’auto è stato necessario l’intervento del personale operante. A causa del sinistro è stato divelto un palo della pubblica illuminazione, il malcapitato affidato alle cure del 118 è stato trasferito al Giovanni Paolo II. Sul posto, per le attività di competenza, gli agenti della Polizia locale.

