Ragusa, incidente lungo la via Sant’Anna: si apre la portiera di una Smart e la moto gli finisce contro

Cronaca

Un giovane è rimasto ferito ma cosciente anche se ha difficoltà a muoversi. Prognosi in via di quantificazione

Clamoroso incidente stradale poco fa nel centro storico di Ragusa. In via Sant’Anna, un giovane centauro stava percorrendo l’arteria stradale in discesa quando, da una Smart, regolarmente posteggiata sulla parte destra, si è aperta repentinamente la portiera. Il giovane non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro ed è finito in maniera rovinosa sull’asfalto. Sul posto i soccorritori. Il giovane era cosciente ma aveva qualche difficoltà a muoversi. La prognosi è in via di quantificazione. L’incidente è stato quasi da film, riferisce chi ha assistito. I rilievi da parte delle forze dell’ordine.

