Ragusa, incidente stradale all’alba di Ferragosto

Cronaca

Suv contro un muro a secco in contrada Cento Pozzi. Solo feriti lievi

Incidente stradale autonomo all’alba di Ferragosto. Si è verificato sulla Sp 14 in contrada Cento Pozzi, vicino a Ragusa. Un suv ha impattato contro un muro a secco, fortunatamente causando solo lievi feriti. Pare che non ci siano state conseguenze gravi per i passeggeri del veicolo coinvolto nell’incidente. La polizia locale è intervenuta sul posto e il traffico è stato rallentato (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA