Ragusa, incontro di aggiornamento professionale sulla dichiarazione dei redditi 2025

Attualità

E' promosso da Anc per domani pomeriggio nella sala Avis di via della Solidarietà

L’Anc Ragusa organizza per domani, martedì 27 maggio, un importante incontro di aggiornamento professionale. L’appuntamento, che si terrà dalle 15 alle 19 nella sala Avis di via della Solidarietà nel capoluogo ibleo, avrà per tema le dichiarazioni dei redditi 2025 e il nuovo concordato preventivo biennale 2.0. “Si tratta – chiarisce la presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto) – di una occasione fondamentale per approfondire le novità fiscali, normative e operative che coinvolgeranno professionisti, imprese e contribuenti nei prossimi anni”.