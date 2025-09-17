Ragusa, incontro sulle problematiche della zona artigianale “Pippo Tumino”

Attualità

La Cna a confronto con l'assessore allo Sviluppo economico Giorgio Massari

La Cna comunale di Ragusa, facendo seguito ai precedenti incontri per valutare lo stato di fatto delle questioni da sistemare in relazione alle problematiche esistenti nella zona artigianale “Pippo Tumino”, ha tenuto un ulteriore incontro nella sede dell’assessorato Sviluppo economico. La Cna comunale di Ragusa era rappresentata dal funzionario Roberto Bordonaro e da Francesco Raniolo (nella foto sotto da sinistra Bordonaro e Raniolo), quale espressione delle imprese insediate, mentre per il Comune c’era l’assessore allo Sviluppo economico Giorgio Massari.

Quest’ultimo, come da sollecitazioni dell’associazione di categoria inoltrate in precedenza, ha comunicato l’installazione di alcune telecamere di sorveglianza ed altre ancora da attivare utili alla sicurezza per gli opifici insediati oltre a costituire un deterrente per l’abbandono di rifiuti anche organici che deturpano il decoro della zona artigianale. Proprio a causa di questi ultimi è dovuta anche la presenza di ratti e soprattutto di cani randagi.