Ragusa, inizia il novenario per la festa della Madonna del Rosario

Vie e balconi saranno domani addobbati a festa come segno esteriore della devozione mariana presente nello storico quartiere degli Acciumari

La parrocchia dell’Ecce Homo di Ragusa vedrà iniziare il novenario in onore della Madonna del Rosario a partire da domani, venerdì 4 ottobre. Dopo la celebrazione eucaristica delle 9, nel pomeriggio, alle 18, ci sarà il momento dedicato all’apertura della pesca di beneficenza che, come ogni anno, coinvolge numerosi componenti della comunità. Alle 18, poi, in primo piano la fase “Acciumari: Viva Maria!”, cioè vie e balconi saranno addobbati a festa come segno esteriore della devozione mariana presente nello storico quartiere degli Acciumari.