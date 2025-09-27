Ragusa, inizia la festa della Madonna del Rosario all’Ecce Homo

Società

Domani sera la discesa del simulacro e la sistemazione nel transetto della chiesa

E’ in programma domani, domenica 28 settembre, alle 20 la discesa del simulacro della Madonna del Rosario dalla sua nicchia all’Ecce Homo, nel centro storico di Ragusa, e la sistemazione nel transetto della chiesa. E’ l’atto che segna il via ufficiale alle celebrazioni in onore della Vergine. Questi appuntamenti, nei prossimi giorni, animeranno la parte storica di Ragusa superiore. La cerimonia di esposizione del simulacro coinvolgerà i portatori e tutti i componenti della comunità che vivono in maniera più attiva le giornate della festa.