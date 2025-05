Ragusa, inizia la riqualificazione di piazza Marini

Attualità

L'assessore Gurrieri: "Guardiamo a una rigenerazione estesa dell'area"

“Completati gli interventi sull’edificio scolastico e in particolar modo sul suo prospetto, e con la ormai imminente conclusione dell’anno scolastico – afferma il sindaco, Peppe Cassì – siamo pronti ad avviare la seconda e più importante parte di riqualificazione di un luogo cruciale per Ibla e soprattutto per i suoi residenti: piazza Marini, nota anche come piazza Scuole. Con questo intervento anche questa piazza potrà accogliere eventi e manifestazioni, diventando al tempo stesso un luogo più adatto alla socializzazione degli studenti e di chi vive il quartiere”.

“Guardiamo a una rigenerazione estesa dell’area – prosegue l’assessore al Centro storico, Giovanni Gurrieri – procedendo step by step. Abbiamo cominciato qualche mese fa con l’intervento di ripavimentazione di una arteria centrale ma fortemente ammalorata com’era via dei Giardini per procedere ora con la Piazza.