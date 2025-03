Ragusa, inizia la selezione degli operatori volontari di Servizio civile universale per il progetto “Picciriddi”

Attualità

L'assessore Giovanni Iacono: "Per la prima volta sarà introdotto negli asili nido"

Lunedì 24 marzo alle 9, presso il centro polifunzionale Protezione civile di via Napoleone Colajanni 69, a Ragusa, si terrà la selezione degli operatori volontari di Servizio civile universale che saranno impegnati nel progetto “Picciriddi”, voluto dal Comune di Ragusa.

I 12 operatori volontari selezionati saranno impiegati presso i sei asili nido comunali, asilo nido Palazzello 1, asilo nido Palazzello 2, asilo nido San Giovanni, asilo nido Giambattista Marini, asilo nido Patro e asilo nido Ex Omni per dodici mesi. Il progetto è stato sviluppato in coprogettazione con Assod onlus.