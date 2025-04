Ragusa, inizia la stagione delle assemblee elettive in seno alla Cna territoriale

Attualità

Sabato il primo appuntamento con riflettori puntati sul mondo dell'autoriparazione

Inizia la stagione delle assemblee elettive in seno alla Cna territoriale di Ragusa. Si comincia sabato alle 9,30, nella sede di via Psaumida a Ragusa, con il seminario dal titolo “Autoriparazione in evoluzione: tra nuove norme e innovazione tecnologica” durante il quale saranno individuati i presidenti dei mestieri. Apriranno i lavori Giuseppe Santocono, presidente territoriale Cna Ragusa, Andrea Distefano, coordinatore territoriale meccatronici Cna Ragusa, Alessio Pacetto, presidente territoriale meccatronici Ragusa, e Antonella Grasso, coordinatrice nazionale autoriparatori Cna. Sono previsti i seguenti interventi programmati: Francesco Cuccia, coordinatore regionale meccatronici Cna Sicilia, parlerà degli aggiornamenti normativi sul comparto della meccatronica; Giuseppe Calì, presidente nazionale gommisti Cna, intratterrà i presenti sugli aggiornamenti in tema Pfu.