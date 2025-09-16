Ragusa, iniziano domani i solenni festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi

Società

Nella chiesa di piazza Cappuccini è in programma la discesa del simulacro

I solenni festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi si riscoprono sempre più un vero e proprio ‘avvenimento’ per la città di Ragusa, per il quartiere Cappuccini e per la comunità parrocchiale a lui dedicata. Quest’anno, poi, ci sarà una particolare caratterizzazione per la chiesa vera e propria, visto che cadono i 150 anni da quando il luogo di culto fu completato. Da domani al 5 ottobre numerosi sono gli appuntamenti religiosi in programma a cui fanno da cornice una serie di eventi di sicuro richiamo. Domani, in particolare, ricorre la festa dell’impressione delle Stimmate. Alle 18 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi. Seguirà la discesa del simulacro di San Francesco e il posizionamento sull’altare maggiore. Alle 18,30 sarà celebrata la santa messa che sarà presieduta dal novello sacerdote don Alessio Leggio.