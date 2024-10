Ragusa, iniziano i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario

Società

Grande fermento nella chiesa dell'Ecce Homo in centro storico

“Consapevoli che ogni momento di incontro comunitario, santa messa, adorazione, catechesi, momenti di festa, è l’occasione per rafforzare l’impegno a camminare insieme e a tener conto della presenza degli altri per sentirsi più forti e capaci di superare le critiche, le divisioni e i particolarismi, chiediamo a Maria Santissima la grazia e il sostegno perché ogni nostro pensiero e ogni nostra azione abbia in Dio il suo inizio e il compimento coscienti che gloria di Dio è l’uomo che vive in Lui e per Lui. Auguriamoci vicendevolmente che il giorno della nostra festa, come quello pasquale, sia un risveglio con Maria Santissima, Vergine del Rosario, per una vita rinnovata”.

Così il parroco della chiesa Ecce Homo, il sacerdote Salvatore Vaccaro, nell’annunciare i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario che, nei prossimi giorni, animeranno il centro storico superiore della città di Ragusa. Le celebrazioni sono state anticipate, domenica scorsa, dalla sempre emozionante cerimonia di esposizione del simulacro che ha coinvolto i portatori e tutti i componenti della comunità che vivono in maniera più attiva le giornate della festa. Da ieri, inoltre, e sino al 10 ottobre, ogni sera alle 20 la manifestazione Giocare per donare che sarà caratterizzata dalla quinta edizione del torneo di calcio a tre, dalla seconda edizione del torneo di biliardino e dal primo torneo di ping pong (foto Valentina La Rosa).

Oggi, in più, inizio del mese di Rosario, dopo la celebrazione eucaristica di questa mattina alle 9, ci sarà, alle 18, l’avvio della Peregrinatio Mariae. In particolare, è prevista la visita della Madonnina nelle case delle famiglie per tutto il mese di ottobre, un appuntamento che già lo scorso anno aveva riscosso grande attenzione da parte dei fedeli. Il comitato è molto attivo anche sui canali social Facebook e Instagram per permettere ai fedeli di seguire in tempo reale tutte le novità delle celebrazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA