Ragusa, iniziano i festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi

Società

Domani nella chiesa di piazza Cappuccini la discesa del simulacro che sarà posizionato sull'altare maggiore

La festa di San Francesco d’Assisi si riscopre sempre più un ‘avvenimento’ per la città di Ragusa, per il quartiere Cappuccini e per la comunità parrocchiale a lui intitolata. Quest’anno, poi, ci sarà una particolare caratterizzazione per La Verna, il santuario francescano famoso per essere il luogo delle stimmate del poverello d’Assisi nel 1224, quindi esattamente 800 anni fa, un anniversario che sarà celebrato anche nel capoluogo ibleo come mette in evidenza il parroco della parrocchia San Francesco d’Assisi in piazza Cappuccini, il sacerdote Nicola Iudica, in vista delle celebrazioni dedicate al patrono d’Italia che prenderanno il via già domani.