Ragusa, iniziano i festeggiamenti patronali di San Giorgio martire

Società

Domani al circolo di conversazione la presentazione del programma

Tutto pronto per i festeggiamenti patronali in onore di San Giorgio martire che prenderanno il via domenica 18 maggio. Il programma e le novità saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, sabato 17 maggio, alle 11, al circolo di conversazione di piazza Duomo a Ragusa, nella città antica di Ibla. Il clou della festa è previsto per le giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio.

