Ragusa, iniziano i solenni festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista

Domani alle 20 l'apertura della nicchia e la traslazione del simulacro nel braccio sinistro del transetto della cattedrale

Il momento è arrivato. La città è pronta a riaccogliere il patrono San Giovanni Battista. I tradizionali e solenni festeggiamenti prendono il via domani, martedì 19 agosto. Per poi culminare nella partecipata processione del 29 che quest’anno cade di venerdì. “La solennità del martirio di San Giovanni Battista – dice il vescovo della Diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa – ci raggiunge come una voce che grida nel deserto del nostro tempo: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suo sentimenti!” (Mc 1,3). E’ un invito forte, urgente, personale. Non possiamo restare indifferenti: la festa del Precursore ci interpella, ci provoca, ci chiama a conversione. Sì, oggi più che mai abbiamo bisogno di ritornare al Signore con tutto il cuore, di lasciarci toccare dalla sua Parola, di uscire da ogni tiepidezza o abitudine per riscoprire il cuore vivo del Vangelo. San Giovanni Battista non ci offre mezze misure: la sua voce è quella del profeta che prepara l’incontro con Cristo, che scuote le coscienze e ci chiama alla verità interiore, alla decisione spirituale, alla santità della vita”.