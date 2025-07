Ragusa, iniziati i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine

Attualità

Il santuario in centro storico è il fulcro di questo appuntamento molto atteso dai devoti e dai fedeli

Il santuario della Madonna del Carmine, situato nella piazza omonima a Ragusa, fa da cornice, a partire da ieri, ai festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Festeggiamenti che vedranno, quest’anno, la processione esterna con il simulacro in programma domenica 13 luglio. “Affidiamoci alla Madonna del Carmine – afferma il rettore del santuario, il sacerdote Gianni Iacono ocd (nella foto), e la comunità dei frati carmelitani scalzi – e a Lei, in modo particolare, affidiamo tutti coloro che attraverso il loro impegno e sostegno economico permettono di realizzare ancora questa festa in suo onore”. Da ieri, dunque, ha preso il via la quindicina in onore della Vergine con la recita delle Allegrezze alla Madonna del Carmine e con il canto delle Litanie lauretane. Subito dopo si è tenuta la messa presieduta dal rettore e quindi, al termine, l’accoglienza in santuario del simulacro della Madonna del Carmine”.