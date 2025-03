Ragusa, iniziati i festeggiamenti in onore di San Giuseppe

Società

I riti religiosi nella chiesa del Santissimo Salvatore

Hanno preso il via ieri pomeriggio, con la santa messa caratterizzata da omelia e canti, i festeggiamenti in onore di San Giuseppe che si celebrano nella chiesa del Santissimo Salvatore, nel centro storico di Ragusa. In particolare, la funzione religiosa d’avvio è stata celebrata dal sacerdote Antonio Cascone e animata dalla parrocchia San Paolo apostolo di Ragusa. Ogni giorno, infatti, si alternano varie comunità parrocchiali e si raccolgono generi alimentari che sono poi consegnati alla Caritas parrocchiale per la beneficenza (foto Salvo Bracchitta).