Ragusa, iniziato il solenne novenario di San Giovanni Battista

Domani la reliquia del braccio dalle carmelitane scalze, venerdì a Marina

L’apertura del novenario in occasione delle celebrazioni del patrono di Ragusa, San Giovanni Battista, ha fatto entrare ulteriormente nel vivo i festeggiamenti che punteggiano, come di consueto, questa parte finale del mese di agosto nella città capoluogo degli Iblei. La celebrazione di ieri sera è stata presieduta dal sacerdote Giovanni Filesi, presente il parroco della Cattedrale, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato. Il novenario prosegue questa sera con la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal canonico sacerdote Franco Boncoraglio. Ogni sera, sino al 28 agosto, alle 18 la recita del Rosario, la coroncina in onore di San Giovanni Battista, con i tradizionali canti eseguiti dal tenore Salvatore Lucifora, dal soprano Heike Shenke, dal mezzosoprano Emanuela Patanè e dai bassi della corale polifonica San Giovanni Battista.