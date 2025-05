Ragusa, iniziato il triduo in onore di Santa Rita da Cascia

Attualità

La devozione per la moglie, madre e vedova consacrata ha nel capoluogo una storia plurisecolare

E’ iniziato ieri sera il triduo in onore di Santa Rita da Cascia all’Ecce Homo di Ragusa. In particolare, dopo la recita del Rosario e la preghiera a Santa Rita, moglie, madre e vedova consacrata, nel pomeriggio la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro, con omelia del diacono don Alessio Leggio (nella foto sotto). Oggi, secondo giorno del triduo, recita del Rosario e preghiera a Santa Rita alle 18,30 e messa vespertina alle 19 con omelia del diacono Gianni Corallo. A occuparsi della diffusione mediatica dell’evento religioso l’impresa Gali group trasporti e logistica di Ispica che ha voluto puntare l’accento sul significato di questa celebrazione per la città di Ragusa (le foto sono di Salvo Bracchitta).