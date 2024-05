Ragusa, iniziato il triduo in onore di Santa Rita da Cascia

Società

Gli appuntamenti religiosi nella chiesa dell'Ecce Homo. Questa sera il concerto del coro polifonico ed ensemble di fiati Cantus Novo

Inizia oggi il triduo in onore di Santa Rita da Cascia all’Ecce Homo di Ragusa. In particolare, dopo le sante messe delle 9 e delle 11, nel pomeriggio, alle 18,30, ci sarà la recita del Rosario e la preghiera a Santa Rita, moglie, madre e vedova consacrata. Alle 19 la santa messa e alle 20,15 “Ave Generosa”, il concerto in onore a Santa Rita eseguito dal coro polifonico ed ensemble di fiati Cantus Novo diretti dal maestro Giovanni Giaquinta. Domani, secondo giorno del triduo, santa messa alle 9, Rosario e preghiera a Santa Rita alle 18,30 e messa vespertina alle 19. Martedì messa alle 9, Rosario e preghiera a Santa Rita alle 18,30 mentre alle 19 ci sarà la santa messa presieduta dal parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro, con l’omelia tenuta dal diacono Giuseppe Cascone. In concomitanza con questi appuntamenti, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria accanto alla chiesa.