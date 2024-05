Ragusa, insediata in Prefettura la cabina di coordinamento per il Pnrr

Attualità

Ha il compito di definire il piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti

Si è insediata oggi la nuova cabina di coordinamento con il compito di definire il piano d’azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Pnrr in ambito provinciale, prevista dalla recente Legge del 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto legge del 2 marzo 2024, n. 19, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture.

La riunione di insediamento ha visto la partecipazione in videoconferenza, insieme a tutte le Prefetture del territorio italiano, del presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione ed il Pnrr Raffaele Fitto e del prefetto di Roma Lamberto Giannini.

La cabina di coordinamento istituita presso la prefettura di Ragusa con decreto adottato in data 22 maggio è presieduta dal prefetto Giuseppe Ranieri e composta dalla delegata della Regione Siciliana Caterina Murania, dal direttore generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Benedetto Rosso, dal rappresentante dell’Anci e sindaco di Giarratana Bartolo Giaquinta, dal dirigente dell’Ufficio gestione amministrativa del Pnrr del Comune di Ragusa Giovanni Licitra, da un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato Veronica Grembi e del direttore della locale Ragioneria Territoriale dello Stato, Cristina Corso.