Ragusa, InsiemeinCittà propone una cena conviviale sul ponte Vecchio

Attualità

L'appuntamento è fissato per il 30 giugno ed è aperto a tutti

Quest’anno, al posto della consueta cena con le fave, organizzata il 23 giugno, vigilia di San Giovanni Battista, in piazza San Giovanni, l’associazione InsiemeinCittà, con il patrocinio del Comune di Ragusa e in collaborazione con altre associazioni presenti e operanti nel centro storico, ha voluto aprirsi a un incontro conviviale rivolto alla cittadinanza. È stato simbolicamente scelto di organizzare l’evento sul Ponte dei Cappuccini (Ponte vecchio).

L’appuntamento è fissato per domenica 30 giugno, con inizio alle ore 19.30. La partecipazione è libera, ma ognuno dovrà portare cibo e bevande (salato, dolce, frutta, a scelta) da condividere e le proprie stoviglie (piatti, bicchieri, posate) per contenere la produzione di rifiuti. Tavoli e sedie saranno predisposti dagli organizzatori. Per esigenze organizzative, è necessario comunicare entro il 24 giugno 2024 il numero e il nominativo dei partecipanti inviando una email all’indirizzo: