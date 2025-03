Ragusa, intervento salvavita all’Emodinamica dell’ospedale Giovanni Paolo II

Attualità

Il paziente aveva diagnosticato un infarto miocardico complicato da shock cardiogeno e grave coronaropatia

Ieri, in data 7 marzo, è stato eseguito un intervento salvavita nei confronti un paziente ad elevata complessità, ricoverato presso l’Unità Coronarica dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, con diagnosi di infarto miocardico complicato da shock cardiogeno e grave coronaropatia.

In tali pazienti la rivascolarizzazione delle coronarie può essere eseguita solo con impianto di sistema di assistenza ventricolare sx (Impella) che aiuta il cuore a pompare il sangue necessario alla sopravvivenza del paziente. Tale sistema, che nella maggior parte dei casi può essere impiantato dagli stessi cardiologi interventisti per via femorale, in questo caso – per la coesistenza di patologia severa delle arterie femorali – poteva essere impiantato attraverso l’arteria succlavia e per esposizione chirurgica diretta.

E’ proprio per questo che l’equipe di Chirurgia Vascolare dell’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria, coordinata dal dottor Andrea Li Destri, si è spostata presso la sala di Emodinamica di Ragusa e ha preparato l’accesso vascolare per l’inserimento del sistema di assistenza ventricolare salvavita attraverso l’arteria succlavia; dopo l’impianto, è stata eseguita un’angioplastica con l’applicazione di tre stent nelle coronarie, ottenendo un immediato recupero delle condizioni cliniche del paziente e della pressione arteriosa. La collaborazione con il personale di Rianimazione ha consentito l’esecuzione di un’anestesia plessica e locoregionale che hanno minimizzato i rischi peri-operatori.

Grande soddisfazione esprime il dottor Antonino Nicosia, direttore del Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare dell’Asp di Ragusa: “Casi di questo tipo non sono molto comuni nel panorama italiano ed europeo – dice Nicosia – L’invecchiamento della popolazione e la riduzione della mortalità per patologie cardiovascolari passano per una crescente complessità delle procedure di rivascolarizzazione miocardica e bisogna essere pronti a fronteggiarle con le metodiche più moderne ed efficaci a nostra disposizione. L’evento di ieri, pertanto, deve essere considerato non comune: sia per la elevata professionalità degli operatori sanitari (medici e infermieri), ma anche per lo spirito di collaborazione del personale della Cardiologia e della Chirurgia Vascolare (peraltro afferenti allo stesso Dipartimento), che con una conduzione sinergica perfetta, anche con la Rianimazione, hanno permesso di salvare una vita umana”.