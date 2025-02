Ragusa, istituito l’albo nazionale delle attività commerciali storiche

Attualità

Il presidente provinciale Confcommercio Manenti: "Il nostro territorio ne può uscire estremamente arricchito"

Confcommercio provinciale Ragusa comunica che è arrivato anche in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo che istituisce l’Albo nazionale delle attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici. La normativa è entrata ufficialmente in vigore il 31 gennaio 2025, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le attività storiche, riconoscendone il valore culturale, commerciale e sociale nel panorama economico italiano. Il provvedimento ha definito i criteri per la classificazione e i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo, creando un sistema di protezione per garantirne la salvaguardia e la promozione.

Le principali categorie di attività sono: attività commerciale storica: attività di vendita al dettaglio con operatività continuativa (comma 1, lettera a); bottega artigiana: attività gestita dall’imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualità delle lavorazioni, come definita dall’art. 2 della legge 443/1985 o dalle normative regionali (comma 1, lettera b); esercizio pubblico storico: attività di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande (comma 1, lettera c).