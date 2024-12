Ragusa, Italia Viva: “Approvato un bilancio vintage”

Attualità

Angelica: "E' come se fossimo tornati negli anni della Milano da bere. Nessuna prospettiva e investimento per il futuro"

“Un bilancio vintage, da anni Ottanta, come se fossimo nella Milano da bere, in cui gli strumenti finanziari erano un centro di costo per spendere e spandere”. E’ il commento del coordinatore cittadino di Italia Viva Ragusa, Filippo Angelica (nella foto), sullo strumento che, nei giorni scorsi, è stato approvato dal consiglio comunale. “Diciamo questo – continua Angelica – per una ragione ben precisa e cioè perché si evidenzia il dilagare della spesa corrente e non si intravedono investimenti in conto capitale che sono quelli che guardano al futuro, alle grandi scelte. Insomma, ci permettiamo di dire che in questo bilancio non c’è prospettiva, nessuna pregnanza politica. Il bilancio dovrebbe aiutare ad attuare il programma elettorale. E, invece, niente. Parliamo del centro storico, ad esempio. Nessun investimento a lungo termine, nessuna grande infrastruttura come, ad esempio, potrebbe essere il collegamento che favorirebbe Ibla con Ragusa superiore, magari attraverso una scala mobile che Assisi ha realizzato e che, invece, noi abbiamo lasciato alla stregua di un argomento salottiero mentre oggi sarebbe utilissimo. Né si può pensare, a nostro giudizio, solo ai finanziamenti che prendiamo dal Pnrr. Sì, è vero, siamo sicuri che arrivano, però, a volte, siamo destinatari di risorse economiche per situazioni e circostanza di cui non si avverte il bisogno. Ci vuole una regia che si occupi di programmazione, qualcuno che decide per comprendere cosa ci vuole e cosa invece no in questa città”.