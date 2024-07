Ragusa, Iurato (Rg Prossima): “Riscopriamo la seconda vocazione del territorio di San Giacomo”

Attualità

Il consigliere comunale lancia un'articolata proposta mettendo in evidenza le potenzialità turistiche di quest'area

Il consigliere comunale di Ragusa Prossima, Gianni Iurato, sempre molto attento alle caratteristiche identitarie del territorio, lancia un invito a tutti i soggetti interessati affinché si possa riscoprire una seconda vocazione del territorio di San Giacomo, frazione rurale del capoluogo ibleo. “Quale potrebbe essere una scommessa concreta? – chiede Iurato – di certo rilanciare turisticamente i luoghi di interesse storico, naturalistico, archeologico e culturale di questa località. Oltre, chiaramente, a migliorare sempre più, con attenzione maggiore, così come oggi si sta tentando di fare con l’attività portata avanti dall’assessore al ramo Andrea Distefano, le condizioni di vita dei suoi abitanti”.

La riflessione del consigliere Iurato parte da una semplice constatazione. “La riscoperta di questa seconda vocazione di San Giacomo – spiega – si dovrebbe legare al movimento turistico che interessa da vicino il resto della città, attraverso la creazione di più itinerari che potremmo istituzionalizzare, perché qui c’è molto da vedere. Il tutto garantendo un corso di formazione per animatori del turismo locale, magari rivolto ai giovani della nostra città e in particolare ai giovani residenti a San Giacomo visto che, proprio loro, conoscono bene il territorio. Per ospitare questi corsi o, più in generale questi campi estivi residenziali, si potrebbero utilizzare i locali della scuola elementare, chiusa durante la stagione più calda. Ma anche gli edifici delle quattro-cinque scuole rurali ormai abbandonate, una delle quali proprio limitrofa all’attuale scuola elementare. Potrebbero essere utilizzati per esperienze di questo genere. Tutto ciò ci consentirebbe di mettere in risalto anche nei confronti del turismo maltese, e lo dico non a caso visto che a San Giacomo e nelle zone circostanti è presente una significativa comunità dell’isola dei Cavalieri, le straordinarie bellezze di questi luoghi. Sarebbe bene riflettere sui motivi che hanno consentito ai cittadini maltesi di percepire le potenzialità di questi luoghi molto prima di quanto noi stessi non siamo ancora riusciti a fare. Ecco perché la loro presenza ci conforta in tale direzione”.