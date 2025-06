Ragusa, la bandiera della pace sul balcone del palazzo municipale su iniziativa del consiglio comunale

Attualità

Il presidente del civico consesso Fabrizio Ilardo: "Un gesto simbolico ma che, condiviso da tutte le forze politiche, supera ogni ideologia"

La bandiera della pace esposta sul balcone del Palazzo municipale. Il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ilardo, dichiara: “Dando seguito alla mozione, approvata all’unanimità da tutto il Consiglio comunale, per il cessate il fuoco a Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina e il rispetto del diritto Internazionale; e vista anche l’aggravarsi della situazione bellica mondiale, in occasione del Consiglio di ieri abbiamo voluto dare un segno plastico della voce, univoca, che da Ragusa invoca pace. Insieme, consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, abbiamo voluto esporre questo simbolo universale sul balcone del Palazzo Municipale; in un gesto simbolico ma che, proprio perché condiviso da tutte le forze politiche, supera ogni ideologia”.

