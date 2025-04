Ragusa, la benedizione delle palme in piazza con il rito tradizionale presieduto dal vescovo La Placa

Attualità

Poi la processione sino in cattedrale dove si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica

Benedizione delle palme e dei ramoscelli d’ulivo in piazza Poste questa mattina a Ragusa. A presiedere il tradizionale rito dinanzi ai fedeli è stato il vescovo, mons. Giuseppe La Placa. Dopo questo momento è stato dato il via alla processione che ha portato i sacerdoti e i fedeli in Cattedrale dove è stato possibile assistere alla solenne celebrazione eucaristica (foto Salvo Bracchitta).

“Viviamo questi giorni con la consapevolezza che la speranza cristiana nasce dalla Croce – ha detto mons. La Placa – entriamo nella Settimana santa per rimettere al centro il mistero della Pasqua, che è vita donata. L’ingresso di Gesù a Gerusalemme, accolto tra le palme, ci ricorda che la fede è una scelta quotidiana, spesso controcorrente, ma capace di cambiare il cuore e la storia”.

