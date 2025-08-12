Società
Ragusa, “La bottega del caffè” chiuderà la XV edizione di Palchi diversi estate
Dal 20 al 24 agosto la chiusura della kermesse al castello di Donnafugata
Un campiello veneziano brulicante di vita, voci e segreti: si prepara a prendere forma “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni, ultimo spettacolo della 15ª edizione di “Palchi Diversi Estate al Castello”, la rassegna estiva firmata dalla Compagnia G.o.D.o.T. Da mercoledì 20 a domenica 24 agosto, alle ore 21.00, la compagnia ragusana porterà in scena uno dei testi più celebri del commediografo veneziano, con una nuova produzione che coniuga profondità di lettura, ironia e fedeltà all’universo teatrale dell’autore. La maestosa scalinata del Castello di Donnafugata cambierà ancora volto, trasformandosi in un colorato campiello: una piazzetta vivace su cui si affacciano un caffè, una locanda, una casa da gioco, la bottega del barbiere e l’abitazione di una ballerina. Un ritratto corale, brillante, divertente e pungente della società del Settecento, portato in scena da un cast numeroso e affiatato, guidato da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, con la partecipazione speciale di Stefano De Santis e con Alessio Barone, Benedetta D’Amato, Federica Guglielmino, Alessandra Lelii, Roberto Palomba, Lorenzo Pluchino, Mario Predoana, Mattia Zecchin, Andrea Lauretta, Santina Ottaviano, Irina Goschenko, Evelina Giacchi, Anna Nobile e Amelia Gurrieri. Ogni personaggio incarna una sfumatura dell’animo umano, tra virtù e ipocrisie, redenzione e inganno. Goldoni non mette a confronto classi sociali, ma modelli morali contrapposti: figure ambigue, tragicomiche e straordinariamente vive. Su tutte troneggia il vero fulcro della commedia: Don Marzio, il pettegolo per eccellenza, protagonista grottesco ma irresistibile, simbolo di una società che vive di maldicenze e apparenze, ignaro dei propri stessi limiti, che sarà interpretato da un magistrale Vittorio Bonaccorso. La regia e la scenografia sono firmate da Vittorio Bonaccorso, mentre i costumi e l’adattamento del testo sono curati da Federica Bisegna. «Con questa nuova produzione – dichiarano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – chiudiamo una edizione di grande partecipazione. “La bottega del caffè” è una delle commedie più rappresentative di Goldoni, un testo che rivela tutta la sua straordinaria capacità di ritrarre l’umanità nei suoi chiaroscuri. Il nostro intento è restituire al pubblico la sorprendente modernità di questo autore che, con leggerezza e intelligenza, continua ancora oggi a parlare al presente».
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA