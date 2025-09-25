Ragusa, la Campo a muso duro: “Urologia smantellata, ennesimo scippo ai danni del capoluogo ibleo”

Attualità

"La città è stata nuovamente umiliata e penalizzata senza che nessun esponente politico e istituzionale della maggioranza di centrodestra abbia mosso un dito per difenderla"

“Quello che temevamo e che avevamo denunciato in tempi non sospetti sta accadendo, nonostante le rassicurazioni del direttore generale dell’Asp Pino Drago. Nella nuova rete ospedaliera siciliana è previsto il trasferimento del reparto di Urologia da Ragusa a Modica”.

Lo dice la deputata regionale Stefania Campo dopo l’approvazione della nuova Rete ospedaliera regionale in Sicilia, voluta dal presidente Renato Schifani e condivisa dall’intera maggioranza di centrodestra, nella quale si assiste ad un vero e proprio smantellamento del reparto in questione, dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, verso il nosocomio modicano. “I numeri parlano chiaro – evidenzia Campo -: a Ragusa da 14 posti letto si passa a soli 4 in day hospital, mentre Modica, che nel 2019 non disponeva di alcun posto letto in urologia, ne ottiene addirittura 13 per la degenza ordinaria e 2 per il Day Hospital. È evidente quindi come il reparto di Ragusa sia cancellato e trasferito di sana pianta a Modica, in una logica che nulla ha a che vedere con la razionalizzazione sanitaria, ma molto con calcoli e pressing politici. Questa decisione è gravissima e rappresenta un colpo diretto al ruolo baricentrico del Giovanni Paolo II, che dovrebbe essere l’ospedale di riferimento per l’intera provincia”.