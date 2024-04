Ragusa, la capolista passa sul parquet della Passalacqua

Basket

Troppo forte Venezia per le biancoverdi. Le lagunari prendono il largo nell'ultimo parziale

Seconda sconfitta consecutiva per la Passalacqua che, senza Spreafico assente per un attacco influenzale, lotta contro la capolista per tre quarti di gara, poi perde anche Chidom per infortunio e lascia definitivamente strada alla formazione di coach Mazzon nella gara valida come terz’ultima giornata della regular season. Le ragazze di coach Lardo lottano, si battono in difesa e giocano alla pari delle lagunari per lunghi tratti, poi le scarse rotazioni e la stanchezza lasciano strada alla squadra di Mazzon, che si aggiudica il match per 57-70. Ragusa inizia con due triple di Jakubcova, Venezia risponde con Shepard, Fassina e Kuyer. La formazione lagunare prova subito a scappare portandosi sul +8, poi una giocata di Juskaite e un rimbalzo in attacco di Chidom rimettono il punteggio in equilibrio: 18-20 a 1’40’’ dal termine del primo quarto, che resta tale al termine dei primi 10 minuti. Secondo quarto con Ragusa che spinge. Una tripla di Di Fine e cinque punti consecutivi di Ilaria Milazzo portano il punteggio sul 30-23 in favore delle padrone di casa a 6’25’’ dall’intervallo lungo, Mazzon ci deve parlare su. Venezia esce bene dal time-out con un break di 7-0, e secondo quarto che termina con la tripla a fil di sirena di Villa che fissa il punteggio dell’intervallo sul 32-33.