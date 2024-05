Ragusa, la casa circondariale ai minimi termini per quanto riguarda il personale in organico

Attualità

La denuncia del Consipe. Oggi l'incontro con il prefetto

“Oggi, su richiesta della nostra organizzazione sindacale Consipe, si è svolto un incontro con il prefetto, alla presenza del direttore, comandante e di una delegazione di poliziotti penitenziari”. Lo dice il vicepresidente regionale del Consipe, Danilo Pluchino.

“A levare il grido di allarme sulla gravissima situazione -è spiegato ancora – ilsegretario nazionale Davide Scaduto, che ha argomentato il grave rischio che incombe sulla casa circondariale di ragusa, di non poter garantire le ferie al personale di polizia penitenziaria, e di non riuscire a garantire la sicurezza dell’istituto. Di fatti giornalmente vengono impiegati riducendo i posti di servizio al minimo 48 unità e tutto l’organico presente in istituto ne conta 54. La pianta organica dal 2018 ad oggi è scesa da 120 unità a 95. Speriamo in un intervento delle istituzioni, che hanno spesso promesso personale. Ma purtroppo questa è rimasta solo una promessa”.

