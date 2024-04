Ragusa, la chiesa di San Giacomo apostolo al Giardino ibleo aperta ai fedeli e ai turisti in questi giorni pasquali

Ragusa

L'arciconfraternita ha valorizzato il patrimonio statuario contenuto all'interno

Sono i giorni della riflessione, i giorni della Passione e, allo stesso tempo, saranno i giorni della Resurrezione e, quindi, del trionfo della luce sul buio. San Giacomo apostolo, all’interno del Giardino ibleo, non essendo una chiesa parrocchiale, non ospiterà alcun tipo di celebrazione religiosa in queste giornate. Allo stesso tempo, però, la chiesa, la cui proprietà è dell’arciconfraternita di San Giacomo apostolo, resta aperta ai fedeli, e per le visite ai turisti, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì secondo i seguenti orari: la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19,30. Sarà un modo per continuare ad ammirare tutte le pregevolezze architettoniche e il patrimonio statuario, frutto di attività svolte nei secoli scorsi, che l’arciconfraternita ha riportato alla luce e che ha puntato a valorizzare con la massima attenzione suscitando l’interesse dei visitatori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA