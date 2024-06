Ragusa, la chiesa di San Giacomo apostolo al Giardino ibleo torna a rimanere aperta anche per i turisti e i visitatori

Ragusa

Da domani a domenica gli orari che assicurano la piena fruibilità del sito di grande rilevanza storica

E’ in programma domani, nella chiesa di San Giacomo apostolo, all’interno del Giardino ibleo a Ragusa, la tradizionale messa del venerdì. L’appuntamento si terrà a partire dalle 19 ed è rivolto a tutti i fedeli. Come accaduto negli ultimi fine settimana, inoltre, a cura dell’arciconfraternita di San Giacomo apostolo, la chiesa resterà aperta per le preghiere, ma anche per la fruizione di turisti e visitatori, da venerdì a domenica, dalle 10 alle 13, la mattina, e dalle 15,30 alle 19,30, il pomeriggio. Tutti i visitatori potranno ammirare i manufatti custoditi all’interno della chiesa. Ci sono anche opere di pregio dal punto di vista artistico che meritano attenzione. La magnificenza interna della piccola chiesa costituisce una occasione di richiamo per tutti. Allo stesso tempo, viene ricordato che l’edificio di culto è ritornato disponibile per la celebrazione dei matrimoni. A questo fine, per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare i componenti dell’arciconfraternita.

